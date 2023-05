Insetti come cibo per l’alimentazione umana

Leggi su scartoff

(Di lunedì 15 maggio 2023) Uno scambio di tipo alimentare che può contribuire a ridurre l’inquinamento da gas serra e rallentare l’estinzione delle specie consiste nell’adozione difonte di. Nonostante ciò, convincere la popolazione a includerli nella propria dieta risulta una sfida non indifferente. In particolare, le larve di una specie di scarabeo nero lucido, simili a vermi della farina, nonché i grilli domestici, sono due dei quattroin procinto di essere commercializzatialimenti nell’Unione Europea (UE).All’inizio del 2023, otto ulteriori proposte sono in attesa di approvazione. L’Unione Europea ha autorizzato la vendita delle larve in forma di polvere, congelata, in pasta ed essiccata, mentre per quanto riguarda i grilli, ...