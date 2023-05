Inizia il nuovo corso Rai | Sergio nuovo ad Opposizioni contro Salvini sul caso Fazio

(Di lunedì 15 maggio 2023) Non ci sarà piùe nemmeno Littizzetto, arriveranno volti nuovi - i Porro, i Giletti dicono le indiscrezioni -, diversamente orientati e più vicini alla maggioranza di centrodestra. Ma soprattutto, questa mattina è stato ufficialmente nominato ilad, Roberto. Parte da qui, dalla decisione dell'Assemblea degli azionisti di oggi e dalla successiva ratifica del Consiglio d'amministrazione, ilRai. Dopo l'addio di Carlo Fuortes, a guidare "pro tempore" il carrozzone della tv pubblica, sarà infatti, che resterà in carica per un anno. Dovrebbe essere affiancato da Giampaolo Rossi, uomo che gode della fiducia della premier Giorgia Meloni, nel ruolo di direttore generale. Con l'insediamento dei nuovi vertici entra nel ...

L'XI° edizione ha come tema 'Equilibrio' esabato 20 per allungarsi fino a domenica 28 ...visitatori la possibilità di vivere in rilassatezza le differenti tematiche in cui si articola il...il proprio percorso professionale nel 1985 presso la Sogei " Società Generale d'Informatica ... A seguito delassetto organizzativo aziendale, viene inquadrata nella Divisione TV Canale 3 e ...... e solo nel febbraio del 2021, quando viene nominato viceministro dello sviluppo economico,... IL VOLTODEL FONDO DELL'OCEANO - IBI World Italia [3] ALIER USMANOV: GLI SGUARDI INDISCRETI ...

Il Cda di Viale Mazzini nomina il successore di Fuortes: Di Majo (quota M5s) si astiene, Bria (espressione del Pd), vota contro. Ieri l'addio del conduttore di Che tempo che fa. Il leader della Lega e ...