Infortunio Pogba | ultim’ora importantissima | i tempi di recupero

(Di lunedì 15 maggio 2023) Doccia gelata per Paul, uscito ko dal match tra Juve-Cremonese: ecco la situazione aggiornata La stagione del calciatore francese è stata a dir poco pessima, i numeri raccolti da… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Si ferma nuovamente, l'non è grave (si parla però di almeno 20 giorni di stop) ma Paul sembra non essere tranquillo anche fuori dal campo, a giudicare dalle parole di chi lo conosce bene come l'avvocato ...TORINO - È durata meno di 22 minuti il ritorno alla normalità di Paul. Meno di mezz'ora per passare dalla gioia della maglia da titolare ritrovata, 390 giorni dopo l'ultimo match giocato dall'inizio datato 19 aprile 2022, alle lacrime malcelate dalla maglia ...

Pogba al J Medical per gli esami dopo l'infortunio: tutti gli aggiornamenti Tuttosport

Roma, 15 mag. - (Adnkronos) - Stagione sfortunatissima per Paul Pogba. Il centrocampista francese si è infortunato, ieri sera, alla prima da ...Almeno 15-20 giorni di stop, ciò significa che Paul Pogba non potrà più prendere parte a gare ufficiali in questa stagione: ecco il comunicato della Juventus ...