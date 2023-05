Infortunio Pogba | l’esito degli esami ed i tempi di recupero

(Di lunedì 15 maggio 2023) Non arrivano buone notizie in casa Juventus in vista del rush finale di stagione. La squadra di Massimiliano Allegri è recuce dalla vittoria casalinga contro la Cremonese e il secondo posto sembra al sicuro. I bianconeri si preparano per il prossimo importante appuntamento della stagione: la semifinale di ritorno di Europa League contro il Siviglia. La Juventus non potrà contare sulle prestazioni di Paul, reduce da unmuscolare contro la Cremonese. La stagione del centrocampista francese è praticamente finita, forse mai iniziata. “Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Paulpresso il JMedical hanno evidenziato una lesione di basso grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il programma riabilitativo”.dovrà fermarsi per ...

TORINO - È durata meno di 22 minuti il ritorno alla normalità di Paul. Meno di mezz'ora per passare dalla gioia della maglia da titolare ritrovata, 390 giorni dopo l'ultimo match giocato dall'inizio datato 19 aprile 2022, alle lacrime malcelate dalla maglia ...'Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Paulpresso il J - Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del retto femorale della coscia sinistra. Il ...è caduto a terra dopo aver calciato e poi si è subito toccato la gamba sinistra . Scuote la ... Il suo calvario è iniziato con unal menisco durante il precampionato, quindi l'...

Pogba, infortunio al quadricipite sinistro in Juventus-Cremonese: out dopo 24' Sky Sport

Stagione (quasi) finita per lui, l'ultimo impegno dei bianconeri è in programma il weekend del 4 giugno in casa dell'Udinese. Stagione finita o quasi per Paul Pogba, uscito per infortunio ieri sera ne ...Lesione al retto femorale, venti giorni di stop, non rientrerà nemmeno per l'ultima partita. L'amore dei tifosi non basta: il Polpo ha perso il ...