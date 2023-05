Infortuni | colpita da un' oggetto mentre lavora | muore operaia 60enne

(Di lunedì 15 maggio 2023) Milano, 15 mag. (Adnkronos) - Unadi 60 anni ha perso la vita dopo essere statada unva all'interno di una carpenteria di Suzzara, nel mantovano. L'incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e personale dell'Ats competente per glisul lavoro, oltre ai soccorritori del 118 Areu, arrivati con un elisoccorso, un'automedica e un'ambulanza. Per la donna, però, non c'era già più nulla da fare.

