Indiana Jones 5 ha ricevuto la benedizione di Spielberg | creatore della saga

(Di lunedì 15 maggio 2023) È uno dei film più attesi del 2023.5 di James Mangold (il regista Logan) racconterà l'ultima avventura di Harrison Ford nei panni dell’archeologo più famosostoria del cinema. Annunciato nel marzo del 2016,5 ha avuto una genesi a dir poco turbolenta, a cui si sono aggiunti i ritardi legati alla pandemia. Bisognerà attendere il 28 giugno del 2023 per vederlo al cinema. Nel frattempo si moltiplicano notizie e curiosità in vistapresentazione glamour fuori concorso che il nuovo cult adventure avrà al festival di Cannes (per poi essere mostrato in anteprima italiana al festival di Taormina). Cosa si evince sul film dai (tanti) trailer Il primo vero assaggio di ciò che chiuderà la storia dell'Indy di Harrison Ford (e segna l'ingresso del primo ...

