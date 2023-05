Incidente A30 | morti due fidanzatini di 14 e 16 anni Jemila Boulila e Rosario | gravi la mamma e il fratellino di lei

- Sale a due il bilancio dei morti nell'avvenuto ieri sera sull'autostradaCaserta - Salerno all'altezza del comune di Mercato San Severino (Salerno). Dopo la morte di una ragazza di 14 ...approfondimentosulla, morta 13enne e tre feriti gravi FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Stragi del sabato sera, nei weekend del 2023 195 morti per incidenti I ...sulla, morto anche il fidanzato della ragazza sbalzata dall'auto: Rosario aveva 16 anni. Mamma e fratellino gravi Bambina di sei anni cade dalla sedia mentre gioca, Giulia morta a 6 ...

Mercato San Severino (Salerno), incidente sulla A30: morti due adolescenti TGCOM

L’auto guidata da una donna si è ribaltata nella tarda serata di ieri in autostrada all’altezza di Mercato San Severino: morta sul colpo una 14enne, morto nella notte un 16enne; in pericolo di vita la ...Mentre in procura si lavora per cercare di capire le cause dell'incidente di ieri sera sulla A30, i medici dell'azienda ospedlaiera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona monitorano ...