Lo rileva l'nel suo Focus sui lavoratori stranieri, evidenziando come "pur contribuendo in modo significativo al sistema produttivo nazionale, in molti casi si trovano in situazioni di ...Oltre all'Isi, tra le altre misure di prevenzione l'applica, dietro istanza del datore di ... A marzo autorizzati 41di ore di Cig Saldo sullo stesso livello di quello registrato a dicembre. ...Ma la pietra tombale su questa indispensabile struttura ospedaliera, è stato l'annuncio dell'di poche settimane fa in cui dava notizia della cancellazione dello stanziamento dei 150di euro ...

Inail: 2,3 mln lavoratori stranieri in Italia, infortuni in aumento Agenzia askanews

Infatti in controtendenza rispetto al calo complessivo dell'1,4%, nel 2021 le denunce di infortunio dei lavoratori stranieri sono aumentate del 3,1% rispetto ...