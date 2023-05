In Turchia si va al ballottaggio | Erdogan sotto il 50%

(Di lunedì 15 maggio 2023) Insaràtra il presidente turcoe lo sfidante alla presidenza Kilicdaroglu. Il presidente uscente è scesola soglia del 50% man mano che lo spoglio andava avanti e in questo momento, quando il conteggio ha ormai superato il 95% delle schede, si è fermato al 49,3% delle preferenze, mentre il leader dell’opposizione ha ottenuto il 45%. Insi va al: gli ultimi aggiornamenti sulle elezioni presidenziali Inè alla battute finali lo spoglio delle schede per le elezioni presidenziali e parlamentari. A scrutinio completato, il presidente, leader del partito della Giustizia e lo Sviluppo, si è fermato al 49,3% mentre lo sfidante del partito kemalista Chp, Kemal Kilicdaroglu, ha ...

Kilicdaroglu: "Vinceremo al secondo turno" "Se la nostra nazione dice che si andrà al secondo turno, vinceremo assolutamente al", ha replicato Kilicdaroglu. "La volontà di cambiamento - ...L'Occidente guarda con attenzione all'esito elettorale anche per il ruolo delicato dellanel conflitto tra Russia e Ucraina: propostasi come mediatrice, è riuscita ad ottenere gli accordi di ...L'opposizione vincerà ildel prossimo 28 maggio in. Ne è convinto il leader del Chp e della coalizione di sei partiti che si oppongono a Erdogan, Kamal Kilicdaroglu, affermando ...

Erdogan sotto il 50%, in Turchia si va al ballottaggio AGI - Agenzia Italia

ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) – Sarà il ballottaggio del 28 maggio a stabilire chi guiderà la Turchia nei prossimi anni: a conclusione dello ...Il presidente turco uscente Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato di essere “chiaramente in testa” alle elezioni presidenziali, ma ha riconosciuto che sarà necessario un secondo turno, di cui “rispetterà ...