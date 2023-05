In Turchia sarà ballottaggio L' opposizione non sfonda ma ora Erdogan rischia

Leggi su iltempo

(Di lunedì 15 maggio 2023) È lotta all'ultimo voto nelle elezioni presidenziali ine ilfra il presidente Recep Tayyipe lo sfidante e capo dell', Kemal Kilicdaroglu, è ormai pressoché certo. Con oltre il 99% delle schede scrutinateha conquistato il 49,42% dei consensi e 26.8 milioni di voti mentre Kilicdaroglu è al 44,95% con 24.4 milioni di voti. Dopo 9 anni il 'sultanò, leader del Partito per la giustizia e lo sviluppo (Akp), dovrà quindi attendere il secondo turno per mantenere il ruolo ricoperto dal 2014, frutto di un'ascesa al potere lunga 20 anni, da quando divenne primo ministro. L'affluenza ha toccato l'88,29%, mentre per le elezioni parlamentari, che si sono svolte in contemporanea, ha votato l'85% degli aventi diritto. L'Alleanza ...