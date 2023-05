I thailandesi si sono presentati in numero record alle urne: un voto di protesta contro l'ex primo ministro golpista Prayut Chan - O - Cha che ha guidato ladal colpo di stato del 2014, ...- Voto di protesta in, che riesce a mandar via la giunta militare, salita al potere con un colpo di stato nel 2014, poi legittimata da un'elezione controversa, nel 2019. Ma ora a ...Col conteggio dei voti appena agli inizi, ingli exit - poll prevedono un trionfo dei due principali partiti di opposizione, il Puea Thai (guidato dalla figlia del miliardario ex premier Thaksin Shinawatra) e il Move Forward. Secondo ...

In Thailandia vince l'opposizione, boom del Move Forward Party Agenzia askanews

Bangkok, 15 mag. (askanews) - In Thailandia l'opposizione ha stravinto le elezioni nazionali. Il partito progressista, il Move Forward Party (MFP), ha rivendicato la vittoria con un risultato ...Puea Thai, primo partito, e Move Forward incassano 2/3 dei voti. È in corso lo spoglio delle schede elettorali per il rinnovo del parlamento in Thailandia. Il primo ministro sarà scelto a luglio in un ...