(Di lunedì 15 maggio 2023) La resistenza dietro le linee si fa sentire e in maniera sensibile: il numero didiinè più che raddoppiato nel 2023. Lo riporta il sito di notizie indipendente Vyorstka, ...

Da quando laha invaso l'Ucraina nel febbraio 2022 sono state segnalate esplosioni nei depositi di munizioni, attacchi incendiari ai centri di arruolamento militari e danni ai binari ...Sapeva che laera pronta ad attaccare, che in caso di conflitto i riservisti sarebbero stati ... E nell'ultimo anno, spiega l'avvocato, i reati sono. In gran parte dei casi a ......e volatili che si sono registrati nei mercati energetici dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della. I sussidi per il consumo di gas naturale ed elettricità sono più cherispetto ...

In Russia raddoppiati in pochi mesi gli atti di sabotaggio Globalist.it

Profitti più che raddoppiati per le banche nella prima parte del 2023. Nel primo trimestre dell’anno il sistema bancario italiano registra, rispetto allo stesso periodo del ...