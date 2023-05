La sinistra grida all'epurazione, per l'ex sindaco di Roma, Gianni, le polemiche non hanno ...' afferma l'esponente di centrodestra nel corso della puntata di domenica 14 maggio di In, il ...'Ho una curiosità dase lei oggi fosse un turco perch voterebbe'. David Parenzo a In, domenica 14 maggio, interroga l'ex sindaco di Roma ospite nello studio di La7 . In Turchia è il giorno delle elezioni, ...Gianni(ex sindaco di Roma), Peter Gomez (direttore del sito del Fatto Quotidiano), Giovanna ...(giornalista) sono gli ospiti di Concita De Gregorio e David Parenzo questa sera a In, dalle ...

In Onda, Alemanno spiazza tutti: Fazio Il vero motivo. E anche Vespa... Il Tempo

Fabio Fazio ha firmato un probabilmente ricchissimo contratto con Warner Bros. Discovery per approdare sul Nove insieme a Luciana Littizzetto. Dopo ...Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ...