In Calabria si istituisce la Giornate delle Eccellenze scolastiche Princi | “Entro il 27 maggio i presidi ci segnalino tutti gli studenti meritevoli”

(Di lunedì 15 maggio 2023) La Regionela "Giornata". Ad annunciarlo è Giusi, Vicepresidente con delega all'Istruzione, in una nota indirizzata ai Dirigenti degli Istituti scolastici di secondo grado della. L'articolo .

La Regionela 'Giornata delle Eccellenze Scolastiche'. Ad annunciarlo è Giusi Princi, Vicepresidente con delega all'Istruzione, in una nota indirizzata a tutti i Dirigenti degli Istituti ...La Regionela 'Giornata delle Eccellenze Scolastiche'. Ad annunciarlo è Giusi Princi, Vicepresidente con delega all'Istruzione, in una nota indirizzata a tutti i Dirigenti degli Istituti ...La Regionela 'Giornata delle Eccellenze Scolastiche'. Ad annunciarlo è Giusi Princi, vicepresidente con delega all'Istruzione, in una nota indirizzata a tutti i Dirigenti degli Istituti ...

La Regione Calabria istituisce la "Giornata delle Eccellenze ... Il Dispaccio

(DIRE) Reggio Calabria, 15 Mag. – La Regione Calabria ha istituito la ‘Giornata delle eccellenze scolastiche’, rivolta agli istituti scolastici di secondo grado della regione. “D’intesa con il ...Ascolta l'articolo La Regione Calabria istituisce la “Giornata delle Eccellenze Scolastiche”. Ad annunciarlo è Giusi Princi, Vicepresidente con delega all’Istruzione, in una nota indirizzata a tutti i ...