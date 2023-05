In Calabria affluenza al 56% Fontana vince a Locri | Ritorno a Gioiosa Ecco tutti i voti e gli eletti

Locri Grande attesa a Locri dove l'è stata del 65,66%. Giuseppe Fontana vince la tornata ... Ecco il voto nei 41 comuni dellaIn provincia di Catanzaro alcuni comuni hanno già ...15.30 A Pisaal 56,2% (dati da 83 sezioni su 86). Nel 2018 fu del 58,3%. 15.42 Ingià eletti due sindaci candidati unici (di Santa Caterina Jonio (Catanzaro) e di Piane ...15.30 A Pisaal 56,2% (dati da 83 sezioni su 86). Nel 2018 fu del 58,3%. 15.42 Ingià eletti due sindaci candidati unici (di Santa Caterina Jonio (Catanzaro) e di Piane ...

Elezioni comunali, affluenza in calo in Calabria: alle 23 è al 45,53%. Si vota sino alle 15 Gazzetta del Sud - Edizione Calabria

I seggi hanno chiuso alle 15.00, lo spoglio è iniziato subito dopo per l'elezione dei sindaci di 595 Comuni. Tra questi tredici sono capoluoghi: uno di Regione (Ancona), e 12 di provincia (Brescia, ...Si è fermata al 56,39% l'affluenza degli elettori in Calabria, chiamati a scegliere il nuovo sindaco in 41 centri abitati. Si tratta di comuni con meno di 15 mila abitanti, motivo per il quale non è p ...