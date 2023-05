In auto con un coltello a Montecalvo Irpino

(Di lunedì 15 maggio 2023) Sorpreso incon una serramanico a. Ad insospettire i Carabinieri l’atteggiamento durante il controllo Incon una serramanico A. “Porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere”: è il reato di cui dovrà rispondere un 30enne di Ariano, denunciato dai Carabinieri della locale Stazione. I militari lo hanno fermato in orario notturno alla guida di un’. A destare il sospetto che qualcosa non andasse, il comportamento anomalo e i carabinieri dihanno approfondito le verifiche. All’esito della perquisizione personale e veicolare, rinvenuti una modica quantità di hashish e un ...

Dopo l'incontro sono andati via come erano arrivati, lui avantil'e lei dietro a fari spenti per non dare nell'occhio. L'uomo, anche lui di Somma, ha aperto la sbarra non facendola arrivare ...Scontro in tangenziale a Portogruaro: morto un ragazzo di 18 anni, grave il padre che viaggiava inlui.Andrei Kolesnikov, reporter del quotidiano russo Kommersant , ha scritto che Lukashenko durante la parata della vittoria sembrava " non stare bene " ed è stato scortato al al Cremlinoun'...

Massimo Boldi bloccato con l’auto sui binari del tram a Milano: i passanti lo aiutano a uscire ma lui… Il Fatto Quotidiano

Sono stati fermati in auto perché avevano la musica a tutto volume. Ma a uno dei loro è stato trovato anche un manganello. E per lui è scattata la denuncia. L'accaduto nella notte, verso le due, sulle ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...