...in questo modo i 200 milioni complessivi per sostenere i piani di crescita edelle aziende italiane di minori dimensioni. La nuova finanza è legata al raggiungimento da parte delle......30 presso la Facoltà di Economia 'Giorgio Fuà' dell'Università Politecnica delle Marche , per parlare del mare e del suo ecosistema allargato per losostenibile. 'Il ruolo delleè ...L'ultimo appuntamento è ad Ancona il 16 maggio, per parlare del mare e del suo ecosistema allargato per losostenibile. "Il ruolo delleè sempre più importante per la salvaguardia ...

Imprese, sviluppo e territorio: il ruolo delle nuove competenze Adnkronos

(Adnkronos) – Agenda 2030 e territori, formazione e sviluppo sostenibile dentro e fuori le aziende. Questi i temi al centro dell’evento proposto da Philip Morris Italia ‘Le competenze al centro dello ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...