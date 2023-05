Immobile | ' Champions? Spero vinca un' italiana'

(Di lunedì 15 maggio 2023) "Chi vince laun', sono in due che se la lottano. Io sono legato a Simone Inzaghi, mi farebbe piacere per lui". Lo ha detto Ciro, centravanti della Lazio, oggi ...

"Chi vince laSpero un'italiana, sono in due che se la lottano. Io sono legato a Simone Inzaghi, mi farebbe piacere per lui". Lo ha detto Ciro, centravanti della Lazio, oggi insignito del premio ...Sarri deve blindare la zonadopo i recenti passi falsi, ultimo quello col Lecce in casa. ... Felipe Anderson,e Zaccagni nel tridente. Le probabili formazioni di Udinese - Lazio ......ribalta il gol iniziale dima ci pensa Milinkovic - Savic in pieno recupero a far portare a casa ai biancocelesti un punto. Se la squadra di Sarri perde un'occasione in ottica, ...

Lazzari, Milinkovic e Immobile contro il Lecce: la Lazio spera sia la loro notte. Vecino c’è TUTTO mercato WEB

"Chi vince la Champions Spero un'italiana, sono in due che se la lottano. Io sono legato a Simone Inzaghi, mi farebbe piacere per lui". (ANSA) ..."Chi vince la Champions Spero un'italiana, sono in due che se la lottano. Io sono legato a Simone Inzaghi, mi farebbe piacere per lui".