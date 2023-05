Immobile | «Champions? Questa Lazio è stanca perché è faticoso lottare con squadre forti»

(Di lunedì 15 maggio 2023) Ciro, attaccante della Lazio, ha parlato a margine dell’evento Ussi tenutosi all’Olimpico della lottaCiro, attaccante della Lazio, ha parlato a margine dell’evento Ussi tenutosi all’Olimpico. PAROLE – «Questa Lazio èconche cercano di rubarci il posto. Dobbiamo impegnarci, nell’ultima abbiamo perso punti, ma manca poco al traguardo. Chi vince la? Spero un’italiana, io sono legato a Inzaghi come persona e allenatore, mi farebbe piacere per lui. Ultimamente si dice che l’Italia è indietro nel calcio, ma non è vero. Sentivo l’intervista di Bernardo Silva, questa differenza tra campionati non si può stare, significa che uno non ...

[themoneytizer id="99064-6] Come riportato da Il Messaggero, serviranno i gol di Immobile per tornare in Champions: al capitano biancoceleste mancano 5 reti per raggiungere quota 200 con la maglia de ...