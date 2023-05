Ilaria Cucchi | “Accertare la verità sulla morte di Ugo Russo”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Sono qui per esprimere la mia solidarietà alla famiglia di Ugo, vedo gli occhi di Sara e di Enzo e penso a mia madre e mio padre. Come per Stefano in queste situazioni è fondamentale mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica. Il ruolo dei giornalisti è fondamentale. Spostare il focuscriminalizzazione della vittima, della sua famiglia, del suo ambiente diventa un mezzo per distogliere l’attenzione dall’accertamento della. Ma ho fiducia che ci sarà giustizia“. Il Comitatoe giustizia per Ugoriassume così le parole della senatrice, che ha avuto un incontro con lo stesso Comitato nell’aula magna della facoltà di Lettere e Filosofia. In una nota il Comitato sottolinea che “tutti hanno ...