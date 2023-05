I funzionari sudafricani hanno prontamente respinto le affermazioni dell'ambasciatore statunitense in. 'Non accettiamo che laposizione di non allineamento favorisca la Russia ...Ritengo che il tema dell'impegno dellacomunità nazionale e il legame all'appartenenza che ... con delegazioni giunte da, Sud America, Australia, Canada e Stati Uniti. Tra i numeri di ......e onoriamo le donne che hanno avuto - e hanno ancora - un ruolo fondamentale nellavita. Ma ... tra cui gli Stati Uniti, il Giappone, l'Australia e il. Altre curiosità sulla Festa della ...

Il Sudafrica: “La nostra posizione neutrale sull’Ucraina non favorisce la Russia” Globalist.it

Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha detto che la posizione non allineata del Paese non favorisce la Russia rispetto ad altri Stati e ha ribadito il suo appello per una risoluzione pacifica de ...Volodymyr Zelensky è atteso nel finesettimana a Roma per incontrare Sergio Mattarella, Giorgia Meloni e il Papa. L'incontro con il pontefice non è legato alla “missione di pace” di cui ha parlato il P ...