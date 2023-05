Il sorriso di un cagnolino paralizzato fa commuovere il Web | la sua incredibile storia dopo settimane di abbandono

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 15 maggio 2023) Ladi Kwae, un cane randagio che ha subito immense sofferenze, è davvero commovente.un traumatico incidente, Kwae era rimasto bloccato e impossibilitato a muoversi autonomamente. Ha perso la speranza, ma grazie all'aiuto di alcune persone gentili, è stato portato in un centro veterinario dove ha iniziato il percorso di diagnosi e cura. Nonostante le sue gravi condizioni, Kwae ha dimostrato di essere un grande combattente. per scoprire come Kwae ha affrontato la sua difficile situazione e come sta cercando un'adozione. Di cosa parliamo in questo articolo... Il cane Kwae ha subito gravi ferite alle zampe durante un incidente. Ha vissuto pertra le macerie con molte sofferenze. È stato salvato da alcuni volontari che l'hanno portato in un centro veterinario. Nonostante le condizioni gravi, Kwae ha dimostrato di ...