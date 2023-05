Il Sangiuliano City perde contro la Triestina e saluta la Lega Pro

(Di lunedì 15 maggio 2023) Nella partita di ritorno dei Play Out la squadra di mister Ciceri è stata sconfitta per 1-2 e, dopo un anno tra i professionisti, scende in serie D

: Chiesa, Gualtieri, Mazzola (60' Ben Attia), Naso, Cravino, Ronchi, Calegari (60' Di Maio), Milan (76' Calia), Mocchetti (60' Capelli), Vaccarella, Lupano. A disp.: Lodovici, Borghi, ...Nel frattempo, la Gelbison , il Mantova , ile il San Donato Tavernelle sono le squadre retrocesse in Serie D in virtù della sconfitta nei playout. I risultati Serie C - Playoff ...... da Nicoletta Mantovani vedova di Luciano Pavarotti al ministroe al sottosegretario ... Dall'inizialeof blinding lights in avanti, Bono canta nettamente al di sopra delle previsioni. È,...

La Triestina vince contro il Sangiuliano e resta in serie C: le foto del match Il Piccolo

Quello appena trascorso è stato un weekend agrodolce per tanti ex galletti. Felicità, in A, per Gaetano Castrovilli, che ha trovato il gol già al settimo minuto nella ...Si sono conclusi gli spareggi salvezza della stagione 2022/23 di Serie C. Restano in Lega Pro: la Triestina che ha vinto 2-1 a Seregno sul campo del Sangiuliano City, l’Albinoleffe che ha pareggiato 1 ...