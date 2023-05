Il Regno Unito invierà in Ucraina centinaia di missili e droni

(Di lunedì 15 maggio 2023) . Ad annunciarlo, in occasione della visita a Londra del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, è il premier britannico, Rishi Sunak, che ha lanciato anche un appello globale agli alleati occidentali per sostenere militarmente l’“in questo momento cruciale”. Il primo ministro Sunak ha annunciato che ilcontinuerà a sostenere l’fornendo armi e addestrando i suoi piloti Sunak ha detto che si impegnerà a portare avanti il suo appello nel corso dei prossimi vertici internazionali al Consiglio d’Europa e nel G7. Coma ha fatto sapere Downing Street, prima dell’incontro tra Sunak e Zelensky a Chequers, “oggi il primo ministro confermerà l’ulteriore fornitura da parte deldididi difesa aerea e di ...

La promessa di ulteriori armi sia per scopi difensivi che offensivi è arrivata dopo che ilha annunciato la scorsa settimana di aver fornito all'Ucraina armi di supporto Storm Shadow, il ..."Sono estremamente soddisfatto dei nostri risultati e accordi" raggiunti in Italia, Germania, Francia e. "E sono molto grato a Rishi (Sunak). È stato un buon incontro con Giorgia (Meloni), con Olaf (Scholz), Emmanuel (Macron) e oggi nel. Pacchetti di difesa davvero importanti e ...

Il primo ministro Sunak ha annunciato oggi che il Regno Unito continuerà a sostenere l'Ucraina fornendo armi e addestrando i suoi piloti.