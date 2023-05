Il rapper Random ci ricasca | beccato al volante senza patente | così ha provato a ingannare la polizia

(Di lunedì 15 maggio 2023) Il, all’anagrafe Emanuele Caso, è stato pizzicato per la seconda volta alla guida di una Audi A1. Ilinfatti non avrebbe mai conseguito la. E durante un controllo mentre era a bordo del veicolo ha finto di essere il fratello. Ma a tradire ilsono stati però i tatuaggi sul collo e sulle mani. Gli agenti, osservando i documenti e utilizzando le immagini sui social network, dopo aver condotto un’analisi più approfondita dei dati, hanno accertato che le generalità fornite daappartenevano al fratello. Non è però la prima volta cheviene pizzicato a guidare. Già in passato lalocale di Riccione aveva ...

Il, all'anagrafe Emanuele Caso, è stato pizzicato per la seconda volta alla guida di una Audi A1 senza patente. Ilinfatti non avrebbe mai conseguito la patente. E durante un ...Per la seconda volta il, beccato senza patente alla guida della sua Audi A1. E questa volta, visto la recidiva, gli agenti del Corpo intercomunale di Polizia locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano l'...Pagamento che ilnon ha mai effettuato. Al termine di tutte le procedure di controllo e ..., molto attivo sui social e molto conosciuto tra i giovanissimi, ha partecipato a diverse ...

Il rapper Random ci ricasca, beccato al volante senza patente: così ... Open

Si era sostituito al fratello, ma è stato pizzicato grazie alle foto sui social. Non è la prima volta che si rende protagonista di simili episodi.Il cantante è stato pizzicato a Riccione. Sprovvisto di patente, per evitare la sanzione ha tentato invano di spacciarsi per suo fratello ...