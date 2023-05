Il principe Emanuele Filiberto denuncia | “Hanno avvelenato il mio Real Aversa”

(Di lunedì 15 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Quello che è accaduto ieri è un qualcosa di inaudito e, dal mio punto di vista, è un attacco anche alla mia persona oltre che alla città dila mia squadra”. E’ l’accusa lanciata in una nota dal, proprietario del(serie D) dopo la partita contro il Ragusa persa 6-0 ieri in Sicilia; risultato che ilattribuisce a una intossicazione che ha colto tutti i calciatori. “Abbiamo deciso di mandare in ritiro la squadra direttamente nella città di Ragusa, in un noto albergo cittadino – rileva il– proprio per farli ambientare, essendo una città a 600 metri dal livello del mare, ma mai potevamo immaginare che nel 2023 ...

È l'accusa lanciata in una nota dalFiliberto , proprietario del Real Aversa , dopo la partita contro il Ragusa persa 6 - 0 in Sicilia .È l'accusa lanciata in una nota dalFiliberto, proprietario del Real Aversa (serie D) dopo la partita contro il Ragusa persa 6 - 0 ieri in Sicilia; risultato che il...' Hanno avvelenato la mia squadra '. A denunciarlo è ilFiliberto , patron del Real Aversa , dopo la sconfitta per 6 - 0 nella gara di serie D contro il Ragusa. ' Abbiamo mandato la squadra in ritiro a Ragusa per farla ambientare, ma non ...

Emanuele Filiberto: «Hanno avvelenato la mia squadra il Real Aversa: tutti i giocatori sono in ospedale» ilmessaggero.it

Hanno avvelenato la mia squadra". E' l'accusa lanciata in una nota dal principe Emanuele Filiberto, proprietario del Real Aversa (serie D) dopo la partita contro il Ragusa persa 6-0 ieri in Sicilia; ...Tappa obbligata all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona per il Real Aversa, squadra di serie D di proprietà del principe Emanuele Filiberto di Savoia. Il presidente, in ...