Il paese di Maria Elena Boschi | Laterina Valdarno | sceglie la destra | il neosindaco è Tassini

(Di lunedì 15 maggio 2023)Pergine(Arezzo),dell’ex ministro e deputata di Italia Viva, svolta acome nuovo sindaco Jacopo. Consigliere uscente del gruppo di opposizione “Futuro Comune”,ha vinto con il progetto civico “Rinascita”, sostenuto anche dal centro, che ha ottenuto il 57,89% dei consensi (1.666 voti). Lo sfidante era Michele Gragnoli, alla guida della lista “Insieme perPergine”, espressione del Partito Democratico e di altre forze del centrosinistra. La sindaca uscente di centrosinistra, Simona Neri, non si era ripresentata. “Sono contento per la vittoria, sono contento che i cittadini abbiano dato fiducia al ...

Di NunziaSantisi Un saggio storico pedagogico particolarmente interessante, dal titolo "Elena Marano, ... contribuendo all'evoluzione culturale non solo deldi Adrano, ma anche della ...... temi allarmanti come la profanazione di diversi edifici della Chiesa cattolica nel. Per citarne qualcuno ricordiamo la cattedrale della Vergine, regina della pace della diocesi di Geita ...18:27 Svolta a Laterina - Pergine ,natale dell'ex - ministraElena Boschi : vince il candidato civico di centrodestra Jacopo Tassini. 18:33 A Massa possibile ballottaggio tra ...

Morta a 35 anni la nota ballerina Maria Miceli MilanoToday.it

Maria Antonietta Russo è il nuovo sindaco di Cairano. Nel paese dell’Alta Irpinia ovviamente non fanno breccia le tre liste fantasma, formate da appartenenti alle forze dell’ordine in cerca del conged ...Nel paese dei cuochi, Villa Santa Maria, circa 1.130 residenti, alle elezioni comunali vince, di nuovo, Giuseppe Finamore, detto Pino, con la lista “Villalternativa - dalla parte dei cittadini". Ha ...