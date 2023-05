Il mercato dell’auto elettrica ovvero l’arte della guerra | ecco cosa ci aspetta su chip e batterie

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 maggio 2023) di Carlblogger L’autoè un capitolo che Sun Tzu non poteva prevedere nel suo antichissimo. Ma a rileggere qualche pagina dello stratega alla luce dei comportamenti dell’Occidente nei confronti dell’avanzata cinese in fatto di veicoli a zero emissioni,e semiconduttori, si capisce una: noi andiamo in ordine sparso mentre loro marciano compatti sul controllo dell’intera filiera. Il risultato, a breve. 1) Semiconduttori, una delle chiavi di volta, quelli che negli ultimi due anni sono scarseggiati anche per le auto tradizionali provocando sospensioni delle produzioni e consegne ai clienti a un anno e più. Nel 2010 gli Usa ne producevano il 10% del fabbisogno mondiale, in discesa dal 37% del ...