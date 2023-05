Il maltempo di questi giorni non ci salverà dalla siccità Per l’Anbi mancano invasi per raccogliere le piogge e metterci al sicuro per l’Estate

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 15 maggio 2023) Ildiè la prova del cambiamento climatico ma, senza un’adeguata rete di raccolta idrica, non ci. Questo l’allarme lanciato dall’Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (Anbi). “Ciò che sta meteorologicamente accadendo sul Paese è l’evidente dimostrazione di quanto ripetutamente previsto e cioè di come, su ampie zone del Nord, ad un lungo periodo distiano seguendo abbondanti, il cui apporto non però è tesaurizzabile per la mancanza di adeguate infrastrutture di stoccaggio”. Lo spiega il Presidente Anbi Francesco Vincenzi. “È una potenziale ricchezza d’acqua, che rischiamo di rimpiangere da qui a qualche settimana con l’arrivo del grande caldo. Per ...