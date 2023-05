Il grande ritorno di Johnny Depp al festival di Cannes

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 15 maggio 2023) Il 76mo Festival diapre domani sera, 16 maggio, in pompa magna. Alle 19, Chiara Mastroianni, madrina di2023, darà il via alla kermesse. Tornerà sul palco il 27 maggio, per dichiarare aperta la cerimonia di chiusura, quella della premiazione della Palma d’Oro e degli altri premi ufficiali. dove il divo è stato di casa per molto tempo, soprattutto quando era sposato con l’attrice e cantante Vanessa Paradis. Il Festival di2023 prenderà il via domani con il film d’apertura Jeanne du Barry e tutti gli occhi sono puntati sulla starDepp, co-protagonista della pellicola francese nei panni del Re Luigi XV. Sesto lungometraggio di Maïwenn, il film in costume ruota attorno alla tumultuosa relazione del re francese Luigi XV e della sua amante, Jeanne du Barry (interpretata dalla stessa ...