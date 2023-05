Il gobbo di Notre Dame | il remake live action Disney in pausa per via della storia troppo realistica

(Di lunedì 15 maggio 2023) A rischio la possibilità di vedere il rebootde Ildi, per la sensibilità moderna ladel cartoonsarebbe 'rischiosa' da affrontare. Mentre la versionede La sirenetta, in arrivo nei cinema italiani il 24 maggio, fa parlare di sé per i cambiamenti apportati alle canzoni originali nel tentativo di adattarle alla sensibilità moderna, l'autore dei brani Alan Menken aggiorna i fan sul preannunciato adattamentode Ildi, altro classico, e sulle difficoltà dovute alla crudezza. La ...

... l'autore dei brani Alan Menken aggiorna i fan sul preannunciato adattamento live action de IldiDame , altro classico Disney, e sulle difficoltà dovute alla crudezza della storia . La ...- Pubblicità - Diversi remake live - action di film classici del Rinascimento Disney sono attualmente in fase di sviluppo, anche se almeno uno di loro, IldiDame , si troverebbe in uno stato di limbo a causa di quello che è stato suggerito essere un importante problema della storia. Il compositore Alan Menken , che ha lavorato a film d'...- Pubblicità - Diversi remake live - action di film classici del Rinascimento Disney sono attualmente in fase di sviluppo, anche se almeno uno di loro, IldiDame , si troverebbe in uno stato di limbo a causa di quello che è stato suggerito essere un importante problema della storia. Il compositore Alan Menken , che ha lavorato a film d'...

Il gobbo di Notre Dame: il live action nel limbo Cinefilos.it

A rischio la possibilità di vedere il reboot live action de Il gobbo di Notre Dame, per la sensibilità moderna la storia del cartoon Disney sarebbe 'troppo rischiosa' da affrontare.Diversi remake live-action di film classici del Rinascimento Disney sono attualmente in fase di sviluppo, anche se almeno uno di loro, Il gobbo di Notre Dame, si troverebbe in uno stato di limbo a ...