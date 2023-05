Il fotografo Claudio Barontini si racconta | mostra a San Giorgio La Molara

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 15 maggio 2023) di Chiara Fucci Dopo il recente successo di “Capolavori dipinti con la luce” –dedicata al pittore Nicola Ciletti – il comune di SanLa(Benevento) con la direzione artistica di Giuseppe Leone si conferma fucina culturale ospitando una nuova, questa volta del(e non solo) livorneseche dopo esposizioni in importanti luoghi del mondo presenta per la prima volta unanel Sud Italia, inserendosi con grande entusiasmo nel programma di rilancio artistico e culturale che SanLasta mettendo in atto. Lasi intitola “Photos. I volti e la storia” e dà spazio all’esposizione ...