Il Feyenoord è campione – Eredivisie | il punto della 32ª giornata

(Di lunedì 15 maggio 2023) Ild’Olanda per la sedicesima volta nella storia dopo il 3-0 al Go Ahead Eagles, ancora decisivo Xavi Simons per il PSV Ild’Olanda per la sedicesima volta nella sua storia, rivivi su Mola gli highlightsvittoria decisiva contro il Go Ahead Eagles. La squadra di Rotterdam ha piazzato lo scatto decisivo andando a 79 punti, a +8 sul PSV (che è avanzato a 71). L’AZ ne dà 5 all’Emmen e va a 64, l’Ajax resta a 63 e attende il recupero del match sospeso contro il Groningen. A seguito di un filotto straordinario di 12 vittorie di fila, ilha messo in bacheca il sedicesimo schaalsua storia. Kökçü e compagni, nel match decisivo contro il Go Ahead Eagles, hanno spazzato via gli avversari con le reti di ...

Sei anni dopo l'ultimo titolo di Eredivisie, conquistato nel 2017, ilsi è laureatod'Olanda per la sedicesima volta nella sua storia. Per i tifosi di Rotterdam, è stata un'occasione irripetibile per organizzare una festa in grande stile: prima della ...Dopo la serie A, anche la Liga ha fornito il suo verdetto con il Barcellona, mentre al ...Matias Almeyda che ha chiuso la stagione a + 5 sul Panathinaikos) e in Olanda (Eredivisie al...Ild'Olanda per la 16/a volta nella sua storia. La squadra di Rotterdam conquista la matematica certezza del titolo grazie alla vittoria per 3 - 0, in casa, contro il Go Ahead Eagles.

FEYENOORD CAMPIONE D'OLANDA - Sportmediaset Sport Mediaset

Rotterdam ha aperto Coolsingel per i fan alle 7:25 e una folla era già pronta per iniziare i festeggiamenti per la vittoria del Feyenoord in Eerdivisie, il campionato nazionale di calcio in Olanda. Al ...Il Feyenoord è campione d'Olanda, vittoria anche per il PSV: tutte le emozioni delle gare di questa domenica in Eredivisie ...