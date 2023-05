Il Comune di Napoli | «Presto un evento speciale con gli azzurri al Maschio Angioino»

PAROLE - "Come istituzionedivogliamo ringraziare pubblicamente ...... con proiezioni delle opere in concorso e incontri dal 16 al 20 maggio con la direzione artistica di Sabrina Innocenti , presidente di Ecole Cinema, in partenariato con ildi, direzione ...Questa mattina hanno scioperato i dipendenti delle cooperative che gestiscono il servizio di asilo nido nelle municipalità 2, 6, 7, 8, 9 e 10 deldi. Sotto una pioggia battente hanno raggiunto Palazzo San Giacomo, accompagnati anche dai genitori e da alcuni bambini, olltre cinquanta educatrici, per essere ricevute in delegazione ...

Concorso Comune di Napoli, a giugno mille assunzioni: vigili urbani, maestre e tecnici ilmattino.it

Scuole aperte domani nella città di Napoli. La decisione del Comune, dopo il confronto con la task force di Protezione Civile ...Sono stati in centinaia i bambini accompagnati dalle proprie famiglie che hanno partecipato alla due giorni della ‘Primavera di Bagnoli’, la festa organizzata dalla Fondazione Campania Welfare al Parc ...