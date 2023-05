Il Circolo Scacchistico Excelsior compie 100 anni e lancia nuove promesse

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 15 maggio 2023) Bergamo. Prima della fortunata serie “La Regina degli Scacchi” l’antico gioco nato, si dice, in India poteva forse sembrare uno sport per nerd o per anziani. E comunque di certo non per donne! Ma da un po’ di tempo a questa parte gli scacchi stanno diventando sempre più popolari e “cool”! Ne è una prova il successo dell’ultimo torneo organizzato dalche si è tenuto domenica 14 maggio presso La Casa dello Sport di Bergamo, in via Gleno. “Quest’anno la polisportiva– ha affermato il presidente della sezione scacchistica di Borgo Santa Caterina – festeggia i suoi cent’di storia e tutte le sezioni, anche la nostra che è nata alla fine degliSettanta, hanno deciso di organizzare un torneo per celebrare questo evento. Il nostro ...