(Di lunedì 15 maggio 2023) Equitazione e inclusione, un connubio che oramai da anni fa didiun concorso ippico unico nel panorama mondiale degli eventi equestri. Anche quest'infatti a chiudere la manifestazione tra le più attese della primavera romana, insieme aldei Lancieri di Montebello e del 4° Reggimento Carabinieri, ci sarà quello del San. Ragazzi normodotati e non porterin scena la magia della riabilitazione equestre sul tappeto verde di Villa Borghese, per il dicivesimo, domenica 28 maggio alle ore 19:00. Il tutto è stato ufficializzato nel corso della conferenza stampa odierna di presentazione del 90° CSIO di Romadi- ...

I festeggiamenti entrano nel vivo con il "" delle Fanfare Alpine allo stadio Curotti la sera27 maggio dalle 20:30. Oltre a quella ossolana parteciperanno alla manifestazione musicale ......non risentetempo che scorre veloce e un sorriso che racconta tutto l'amore che prova per la sua nipotina , della quale ha persino assistito alla nascita . E sì, perché come mostra il...La prima parola che ho scritto in una lavagna è stato "", perché lo vedevo scritto tutte ...A cinque anni a Brescia mia mamma portò me e mio fratello alle audizioni per le voci bianche...

Il Carosello del San Raffaele Viterbo torna a Piazza di Siena per il 19° anno consecutivo Liberoquotidiano.it

Il giorno del sì è stato fissato per il 17 giugno a Monopoli, nella Cattedrale di Maria Santissima della Madia ...Erdogan sotto il 50%, si va al ballottaggio . Il presidente rivendica una "netta maggioranza in Parlamento" AGI - La lunga attesa di Istanbul si è risolta in un nulla di fatto. Delusione e fiducia tra ...