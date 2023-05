Il ballerino Mattia vince ' Amici 22'

(Di lunedì 15 maggio 2023) Roma, 15 mag. (Adnkronos) - Ildi danza latino americanaè il vincitore di ‘22'., che si aggiudica la coppa del programma con il premio finale da 150.000 euro, ha prevalso nella finalissima sulla cantante Angelina Mango che si è invece aggiudicata la vittoria nella categoria canto. La finale si è aperta con la sfida del circuito di ballo che ha visto in campocontro Isobel, nella quale ha prevalso. Poi è stata la volta del circuito di canto con lo scontro tra Angelina e Wax, dove ha prevalso la prima. Dunque la finalissima tra Angelina eche ha visto la vittoria di quest'ultimo., seguito nel programma dal coach Raimondo Todaro, ha 19 anni e vive in provincia di Bari. Ma la sua avventura con ...

La finalissima si è svolta trae Angelina : i primi risultati hanno visto in testa il, sebbene la cantante abbia ricevuto maggiori consensi dai giornalisti. Non è mancato il momento ...... però, ildi latino americano gode già di un grande favore da parte del pubblico, che si è molto affezionato a lui nel corso di questi due anni. Ad ogni modo, il pianto disarà stato ...di latino americano Prof di riferimento Raimondo Todaro. 19 anni, vive in provincia di Bari. Entrato a far parte della scuola di Amici il 18 settembre 2022 dopo aver lasciato lo ...

Amici 2023, il vincitore è Mattia Zenzola Sky Tg24

(Adnkronos) – Il ballerino di danza latino americana Mattia è il vincitore di ‘Amici 22’. Mattia, che si aggiudica la coppa del programma con il premio finale da 150.000 euro, ha prevalso nella finali ...Si è conclusa la finale di Amici 2023, che ha decretato come vincitore il ballerino Mattia. Si spengono a pochi passi dalla fine i sogni di Angelina, Wax e Isobel. Ecco le pagelle.