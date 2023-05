Idris Elba interprete e regista del thriller carcerario Infernus

(Di lunedì 15 maggio 2023)torna a occuparsi di regia dirigendo ilad alta tensione, che lo vedrà anche protagonista e sarà girato in autunno tra Inghilterra e Africa. Dopo Yardie,fa ritorno dietro la macchina da presa per dirigere la sua nuova fatica, il, di cui è anche protagonista, come rivela Deadline. Con una storia di Tom Boyle e una sceneggiatura firmata da Robert Mark Kamen, la star di Lutherrà Donovan Kamara, un attivista per i diritti umani delle Nazioni Unite inviato a indagare sulle denunce di alcuni rifugiati detenuti illegalmente all'interno di una prigione nera degli Stati Uniti. Quello che sembra un compito apparentemente ...

Dopo Yardie ,fa ritorno dietro la macchina da presa per dirigere la sua nuova fatica, il thriller carcerario Infernus , di cui è anche protagonista, come rivela Deadline. Con una storia di Tom Boyle e ...Diversi i papabili nomi che sono emersi in rete negli ultimi mesi, tra cui quello di. Ed è stato Tom Hanks a sostenere fortemente la sua candidatura in una recente intervista ai microfoni ...

