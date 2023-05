... queste cellule immature tendono ad accumularsi nella sede del danno causando un peggioramento alla circolazione cerebrale e, di conseguenza, un aggravamento dell'. Per il team, ladi ...L'è stato nel 1998 in Italia la seconda causa di morte per importanza, dopo la cardiopatia ... ARTICOLO PRECEDENTE Compra un Monet ma non lo sa: ladi un avvocato piacentino ARTICOLO ...Lo scienziato illustra tutti i benefici della sua: il vaccino sarebbe a lunga durata d'... aumento di peso, sbalzi d'umore e i rari ma rischiosi trombi e. Mentre questo vaccino - secondo ...

Ictus, scoperta la causa nel cervello che aggrava il danno: lo studio del San Raffaele ilmessaggero.it

A rendere più gravi le conseguenze dell'ictus ischemico nelle persone anziane potrebbe essere un meccanismo immunitario che coinvolge alcuni globuli bianchi immaturi. Lo hanno scoperto ricercatori ...Ricercatori del San raffaele di Milano hanno identificato na sottopopolazione di «neutrofili» coinvolta nell’aggravamento delle conseguenze dell’evento ...