I verdetti dell' Europa | solo la Bundesliga resta in bilico

(Di lunedì 15 maggio 2023) AGI - Il primo è stato il Napoli, ma con il turno di metà maggio ormai un pò tutti i campionati insono stati decisi o indirizzati in modo preciso. Tra i 'Big 5',laaperta con il Bayern Monaco che ha appena un punto di vantaggio sul Borussia Dortmund con due partite da giocare. Dopo la serie A, anche la Liga ha fornito il suo verdetto con il Barcellona campione, mentre al Manchester City e al Psg sembra mancarela matematica per il trionfo in Premier League e nella Ligue 1. Nell'ultimo weekend è stato assegnato il titolo anche in Grecia (titolo all'Aek Atene di Matias Almeyda che ha chiuso la stagione a + 5 sul Panathinaikos) e in Olanda (Eredivisie al Feyenoord che ha staccato di 8 punti il Psv a due giornate dal termine). Erano già campioni da tempo il Celtic in ...