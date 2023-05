I van della stella diventano Premium

Leggi su iltempo

(Di lunedì 15 maggio 2023) Per Mercedes-Benz, il futuromobilità è elettrico anche nel settore del trasporto merci e nel trasporto persone. Ma soprattutto sarà. I van elettriciCasa con la, garantiscono sostenibilità, sicurezza, efficienza, e contenimento dei costi di gestione. Mercedes-Benz Vans ha implementato la propria strategia con il pilastro strategico «Lead in Electric Drive», sottolineando l'ambizione alla leadership nel campomobilità elettrica con un posizionamentoche valorizza l'eccellenza personale ed imprenditoriale dei clienti anche attraverso l'efficienza dei veicoli col marchio a Tre Punte. Una nuova evoluzione, all'insegnasostenibilità e innovazione, che in Mercedes-Benz Vans si traduce in prodotti sempre più sicuri, ...