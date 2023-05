I Sum 41 a Milano nel 2023 con posti limitati | data e biglietti in prevendita

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 15 maggio 2023) Alle date già annunciate si aggiunge un evento last minute dei Sum 41 aper il tour d’addio del. La band di In Too Deep sta portando nei club uno show intimo e con una scaletta differente dalla setlist solitamente seguita nei concerti in occasione del Surprise No Personal Space Show, lo spettacolo con il quale salutano il pubblico dopo l’annuncio dello scioglimento. I Sum 41 anelVa precisato che il concerto dei Sum 41 aè a disponibilità limitata. Per poter partecipare bisogna essere in possesso di altri titoli. L’evento si terrà presso lo Spazio Mil del Carroponte di Sesto San Giovanni il 31 maggio, tra appena due settimane. Chi intende partecipare dovrà acquistare uno dei seguenti titoli entro il 28 maggio: Un biglietto per il ...