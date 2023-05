I primi risultati delle amministrative

Il capogruppo regionale di Fratelli d'Italia Carlo Ciccioli, mette le mani avanti: "sono i, e quando ci sono i parziali le docce fredde sono un attimo. Premesso questo, l'analisi ......del quartiere neitre mesi dell'anno per pandemia e all'impennata dei costi dell'energia e delle materie prime causata dal conflitto russo - ucraino, ma la soddisfazione per iè ...Quindi, i, sono arrivati addirittura dopo oltre due ore e mezzo. Alle 19,30 sono 23 le sezioni scrutinate su 86. Il trend , per il momento, vede avanti l'attuale sindaco, Michele ...

Risultati elezioni comunali 2023, lo spoglio in diretta: ad Ancona in testa il cdx, a Brescia vince il csx Fanpage.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Mario Conte è stato confermato sindaco di Treviso. Esponente della Lega e sostenuto da tutto il centrodestra, si prepara per un secondo mandato nel ...