I più ricchi | i più poveri e i meno accurati

Leggi su butac

(Di lunedì 15 maggio 2023) Sono tantissime le testate giornalistiche che hanno titolato nei giorni scorsi raccontandoci quale sia il paese più ricco d’Italia e quale il più povero. Pochi però hanno riportato il dato unendolo alle spiegazioni dei fatti. Il dato su quali siano il Comune più ricco e quale il più povero, se non si analizza la situazione specifica, è assolutamente inutile. Cerchiamo di approfondire la questione insieme. I due paesi citati da tutti sono Cavargna, il Comune più povero, e Lajatico, il più ricco. Cavargna Si trova in provincia di Como, al confine con la Svizzera, e il motivo per cui l’IRPEF medio è di soli 6314 euro a testa è presto detto: essendo così a ridosso della Svizzera, la maggior parte degli abitanti del Comune in età lavorativa (su 94 contribuenti) lavora e paga le proprie tasse in Svizzera. Come spiegava il Sindaco Ermanno Rumi ai pochi che hanno pensato di chiedere lumi: La ...