I 5 migliori libri di Michela Murgia da leggere assolutamente

Leggi su screenworld

(Di lunedì 15 maggio 2023)è una di quelle autrici destinate a far parlare di sé. I suoi, infatti, hanno da sempre il potere di dividere ed alzare discussioni sulle tematiche scelte e, soprattutto, le forme utilizzate per trattarle. Questo vuol dire, dunque, che ci si trova di fronte ad una letteratura stimolante ed in grado di utilizzare l’ironia e la provocazione come un elemento costruttivo. Uno stile che laha costruito mettendo se stessa in discussione e al centro di ogni vicenda narrata. Che nascano da elementi autobiografici o riflessioni sociali, infatti, ogni tematica trattata prende spunto dal suo mondo o da opinioni sempre molto chiare e dirette sull’attualità che la circonda. Un’autrice, dunque, dotata di una voce potente e spesso roboante che non accetta manierismi o finti moralismi, tanto meno quando si ...