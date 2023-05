Un'occasione per approfondire il noleggio a lungo termine dianche attraverso i suoi partner e scoprire un modello di business innovativo e che ha fatto del binomio tecnologia/store fisici la ...Dal 16 al 18 maggioAutomotive saràall'Automotive Dealer Day 2023 in una doppia veste: come espositore allo stand 76, dove i visitatori potranno scoprire il più grande aggregatore italiano di player ...Intorno al 1949 inizia a collaborare con le riviste più conosciute come Life, Look,e ... una studentessa americana di storia dell'arte che diventa ladi American Girl in Italy. ...

Horizon protagonista all'Automotive Dealer Day 2023 Tiscali

MILANO - Ritorna dal 16 al 18 maggio l'Automotive Dealer Day 2023, l'evento di riferimento per gli operatori del settore auto, ospitato presso il Centro Congressi di Veronafiere, che vede coinvolti tu ...Dal 16 al 18 maggio Horizon Automotive sarà protagonista all'Automotive Dealer Day 2023 in una doppia veste: come espositore allo stand 76, dove i visitatori potranno scoprire il più grande aggregator ...