Ho chiamato Nicola Porro E | stretta di mano a Zelensky mancata | risvolti inquietanti

(Di lunedì 15 maggio 2023) Cosa sono le fake news? Il paradiso degli imbroglioni, l'arma avvelenata dei vigliacchi. E a che servono? A lasciare un'ombra, anche quando saranno smentite, sulla persona presa a bersaglio. Il meccanismo è quello: io lancio una notizia calunniosa contro di te, comunque ti danneggio. E io non pago nulla, anzi , conquisto stima tra i tuoi nemici. Ieri la vittima di una colossale fake è stato, reo di essere stato scelto per rappresentare Mediaset nello speciale Porta Porta condotto da Bruno Vespa, che ha voluto i giornalisti televisivi più rappresentativi per rivolgere alcune domande al leader ucrainoin visita in Italia. Sui social è partita la bufala: «è l'unico che non ha stretto la». Falso. E chi ha diffuso la notizia sui social? Il ...

Nicola Porro, la stretta di mano a Zelensky "Lo ho chiamato. E..." Liberoquotidiano.it

