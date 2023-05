Highlights e gol Sampdoria-Empoli 1-1 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di lunedì 15 maggio 2023) Ildei gol e deglidi, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di. Gli ospiti vanno a caccia del punto che sancirebbe l’aritmetica salvezza, i padroni di casa invece giocano per l’orgoglio. E lasembra stare meglio in campo: crea occasioni e va vicinissima al gol dell’1-0 con Zanoli che sbaglia un gol che sembrava fatto. L’ex terzino del Napoli però si prende la rivincita qualche minuto più tardi e con un tiro dalla traiettoria strana beffa Vicario. L’nella ripresa ci prova e quando tutto ormai sembrava perso ci pensa Piccoli a siglare il gol del pareggio al minuto 93?: un gol che vuol dire salvezza aritmetica. SportFace.

Le pagelle edi Monza - Napoli, gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie A 2022/2023: ... 9 st Petagna Ammonizioni: Caldirola, Elmas Recupero: 1 pt, 5 st Assist: Pessina...Le pagelle edi Verona - Torino, gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie A 2022/2023: ... Tameze, Djidji, Abildgaard, Depaoli Recupero: 2 pt, 4 st Assist: -vittoria: ...Le pagelle edi Inter - Sassuolo, gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie A 2022/2023: ... 4 minuti nella ripresa Assist: Mkhitaryan, Berardi, Rogerio, Brozovicvittoria: ...

Juventus-Cremonese 2-0: video, gol e highlights Sky Sport

Highlights Sampdoria-Empoli: gol e azioni salienti della trentacinquesima giornata di Serie A 2022/23 – VIDEO La Sampdoria è scesa in campo al Ferraris contro l’Empoli, in occasione della 35a giornata ...Il Sassuolo Femminile ipoteca il primo posto nella poule salvezza grazie alla vittoria per 1-2 in casa del Pomigliano: in gol Valeria Monterubbiano con un altro centro da cineteca dopo la rovesciata a ...