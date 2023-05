Harry e Meghan a cena con i vip di Hollywood | la foto che smentisce la crisi

Reali 'pop' potremmo definirli. In effetti non si fanno mancare proprio niente. Come qualsiasi vip internazionale,Markle si sono concessi un sushi con alcuni attori famosi nel panorama di Hollywood . Stiamo parlando di Cameron Diaz e Gwyneth Paltrow e rispettivi mariti. Scopriamo insieme perché. Re ...Estratto dell'articolo di Michaela K. Bellisario per www.iodonna.it principemarkle 4Markle, 41 anni, e il principe, 38, sono stati fotografati all'entrata di uno sushi stellato a Santa Barbara, vicino a Montecito dove vive ...Dagli Stati Uniti arrivano nuove foto dei Sussex . A pubblicarle online è stato il celebre portale TMZ , che ha beccatoMarkle fuori da un elegante sushi bar di Santa Barbara , in California . Lei con un abito marrone e un paio di sandali, lui con un pantalone chiaro e una t - shirt nera: sono di fatto ...

Il royal look del giorno. Meghan Markle in ciabatte chic a cena sushi con principe Harry Io Donna

Reali "pop" potremmo definirli. In effetti non si fanno mancare proprio niente. Come qualsiasi vip internazionale, Harry e Meghan Markle si sono concessi un sushi con alcuni ...Il duca e la duchessa di Sussex, ad una settimana della cerimonia di Westminster Abbey, sono stati fotografati davanti ad un elegante sushi bar di Santa Barbara: secondo il report di Page Six, avevano ...