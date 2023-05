“Hanno deciso così” Terremoto in televisione | saltano fuori i nomi dei conduttori E quelli che saltano

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 15 maggio 2023) Rai, via alla rivoluzione: nuoviin arrivo. Il dopo Carlo Fuortes, l’amministratore delegato dimissionario nei giorni scorsi (al suo posto un cda spaccato ha scelto Roberto Sergio), è iniziato ufficialmente con l’addio dopo 40 anni di Fabio Fazio che ieri, domenica 14 maggio, ha voluto lanciare un messaggio durante la puntata di Che Tempo che fa: “Qui ho trascorso 40 anni, voglio ringraziare le migliaia di persone con cui ho lavorato e da cui ho imparato. Avevo 18 anni quando ho cominciato. Non posso che avere gratitudine per la Rai”. >“Avete fatto una caz*ata”. Finale di Amici 22, chiamano Aaron in studio ed ecco cosa succede “Se dicessi qualcosa di scortese -e non accadrà- è come se lo dicessi contro di me. La Rai ha 70 anni, 40 li ha trascorsi con me e io con lei. In qualche modo siamo la stessa cosa. Grazie sincero al pubblico. Ci ritroveremo. ...